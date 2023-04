Chelsea : les critiques s’abattent déjà sur Frank Lampard

Coach de Chelsea entre juillet 2019 et janvier 2021, Frank Lampard n’a pas laissé un souvenir impérissable sur le banc des Blues. Une saison 2019/2020 correcte malgré tout où il a permis l’éclosion de Reece James, Mason Mount ou encore Tammy Abraham (parti à la Roma depuis ndlr) puis un second exercice bien moins abouti où il a été licencié au profit de Thomas Tuchel alors que le club londonien végétait dans le ventre mou. Un milieu de tableau qui est le quotidien des Blues en cette saison 2022/2023. Thomas Tuchel rapidement licencié par le nouveau propriétaire Todd Boehly, Chelsea a glissé doucement, mais sûrement dans le ventre mou avec Graham Potter et ce dernier qui n’a pas su apporter une touche de magie à son équipe a été licencié à son tour. Viré en janvier dernier d’Everton après un bilan très médiocre, Frank Lampard était parachuté dans un costume de pompier de service jusqu’à la fin de la saison. Un intérim qui débute mal pour le moment avec déjà 3 défaites en autant de rencontres et une onzième place assez préoccupante…

La suite après cette publicité

Largué en Premier League, Chelsea pointe à 17 longueurs de Newcastle (4e) premier qualifié en Ligue des Champions et à 10 unités de Brighton qui est potentiellement européen (si Manchester United ou Manchester City remporte la FA Cup). Difficile donc d’imaginer des perspectives alors qu’il reste 7 journées et seulement 21 points à distribuer. Dans le même temps, les Blues sont plutôt à regarder derrière. Certes, la zone rouge et Nottingham Forest (18e) sont à 12 points donc difficile d’imaginer une relégation, mais la tendance est davantage à une chute du club londonien au classement qu’à une remontée. La dernière victoire remonte au 11 mars dernier contre Leicester (3-1). Depuis l’arrivée de Frank Lampard, Chelsea a connu trois défaites en trois matches face à Wolverhampton (1-0), au Real Madrid (2-0) et à Brighton (2-1). Au-delà des résultats, c’est la manière qui est pointée du doigt puisque la proposition des Blues est d’une faiblesse abyssale.

À lire

Luis Enrique voulait rejoindre Chelsea immédiatement

Frank Lampard apprécié, mais critiqué

Un constat qui a atteint son paroxysme ce samedi contre Brighton où les Seagulls ont affiché 68% de possession (contre 32%) et ont tenté 26 tirs dont 16 cadrés (contres 8 et 6 cadrés) face aux Blues. Kepa Arrizabalaga a multiplié les arrêts avec 9 parades tandis que seuls Conor Gallagher et Mykhaylo Mudryk ont affiché des signes positifs durant ce match. «C’est difficile parce que le score n’est pas flatteur, ils auraient pu marquer plus de buts. Ils (Brighton, ndlr) sont avant tout une très bonne équipe, qui travaille ensemble depuis longtemps et maintenant avec l’entraîneur, les idées, l’énergie et la connexion au sein de l’équipe sont si bonnes que c’est pour cela qu’ils sont là où ils sont et que nous ne le sommes pas» lâchait d’ailleurs Frank Lampard à la BBC après la rencontre avant de poursuivre : «je suis au club depuis neuf jours et je n’aime pas ce que j’ai vu aujourd’hui. Je ne vais pas essayer d’enjoliver cela de quelque manière que ce soit. Nous devons être vraiment honnêtes à ce sujet. Quand vous jouez pour Chelsea, vous devez avoir un sentiment de fierté.» Des mots forts pour le technicien anglais qui va devoir trouver des leviers pour enfin lancer son second mandat à la tête du club londonien.

La suite après cette publicité

En tout cas la situation devient urgente et Frank Lampard est particulièrement ciblé. Si on compte les matches qu’il a dirigé avec Everton, le technicien anglais reste d’ailleurs sur 14 défaites en 17 matches. Une habitude de la défaite bien loin de sa carrière de joueur et qui trouve écho dans les critiques qui tombent sur lui. D’ailleurs les supporters de Brighton se sont amusés de la situation puisque le parcage visiteur avait lâché «tu te fais virer demain matin» au cours de la dernière rencontre selon The Sun. Malgré une sympathie intacte envers son ancienne gloire, les supporters de Chelsea - qui avaient déployé des banderoles de soutien en début de rencontre - ont tout simplement hué au coup de sifflet final leur coach après cette défaite 2-1 contre les joueurs de Roberto De Zerbi.

La phrase «change ça Frank» est revenue des tribunes de Stamford Bridge comme le souligne The Athletic. Pour changer cela, il va falloir être costaud pour Frank Lampard. C’est simple, Chelsea reste sur un bilan néfaste avec 18 points acquis sur les 60 derniers possibles. Sur les 20 dernières journées, les Blues sont 17e avec un point d’avance sur Leicester (18e) et Everton (19e). Des statistiques cauchemardesques qui ont d’ailleurs nécessité l’intervention de Todd Boehly après le dernier match. Le patron des Blues est resté une heure dans le vestiaire à parler aux joueurs alors qu’il avait auparavant été invectivé par des supporters de Chelsea. Un climat délétère qui trouve avant tout sa source dans la gestion du club londonien par son propriétaire, mais qui touche aussi Frank Lampard. Malgré une cote de sympathie toujours existante, le milieu de terrain est quand même une victime collatérale de la saison cauchemardesque des Blues.