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Real Madrid : Vinícius sort du silence sur son avenir

Par Tom Courel
1 min.
Vinícius Júnior @Maxppp

Vinícius Júnior prend tout son temps. En effet, dans une interview accordée à CazéTV, l’attaquant du Real Madrid a fait le point sur son avenir. Si les supporters de la Casa Blanca se posent beaucoup de questions au sujet de sa prolongation de contrat, le joueur de 25 ans n’a pas l’air angoissé par le dossier. « Je ne suis pas pressé de renouveler mon contrat. J’ai un contrat jusqu’en 2027. Donc, jusqu’en 2027, nous avons beaucoup de choses à discuter avec Madrid, et Madrid a beaucoup de choses à discuter avec nous » a-t-il indiqué à la chaîne.

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Patient, le Brésilien doit tout de même attendre le résultat des élections présidentielles, qui vont faire grand bruit dans la capitale espagnole. Mais d’après lui, l’attente est la meilleure option à ce jour. « Madrid est calme, je suis calme. Le président me fait confiance, et je lui fais confiance » a insisté l’ailier du club de Liga. Reste à savoir si Florentino Pérez se fera chiper la place en juin.

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