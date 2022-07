Ajaccio enrôle Fernand Mayembo

Le mercato estival de l'AC Ajaccio continue avec l'arrivée d'une sixième recrue. «Fernand Mayembo, défenseur central du Havre, s’engage pour deux saisons en Blanc et Rouge plus une année en option. L’international congolais renforce le secteur défensif ajaccien et portera le N°77. Bienvenue au club !», indique le club corse dans son communiqué.

