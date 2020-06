Lille : Gérard Lopez annonce les types de joueurs qui vont souffrir au mercato

Pour Lille, l’addition est salée. Vice-champion de France en titre, le club nordiste évolue dans un système où une participation en Ligue des Champions et les ventes lucratives au mercato assurent la pérennité du projet de Gérard Lopez. Mais avec la crise du coronavirus, les Dogues sont à la peine. Quatrièmes du classement de Ligue 1, à seulement un point du troisième, les hommes de Christophe Galtier ont vu leurs espoirs de jouer la Ligue des Champions une deuxième année de suite être réduits à néant.

Un coup dur sportivement parlant, mais aussi financier. Ensuite, comme l’a expliqué Jean-Michel Aulas, l’arrêt définitif de la saison 2019/2020 de Ligue 1 rend également moins visibles les joueurs de notre championnat. Difficile donc de faire grimper les enchères si de sérieux courtisans se présentent. Sur le papier, les nouvelles ne sont donc pas très bonnes pour le LOSC dont le but est de faire sauter la banque avec un transfert à la Nicolas Pépé (vendu à Arsenal pour 80 M€). A quel mercato faut-il s’attendre ?

Rien ne changera pour les stars

Interrogé par L'Equipe, le patron des Dogues, Gérard Lopez, n’a pas évoqué précisément celui du LOSC, mais il a clairement identifié quels profils de joueurs pâtiront ou non de la crise actuelle sur le marché des transferts. « Il y a d'abord les jeunes avec des salaires peu élevés. Ce mercato ne sera pas affecté. Celui des cracks le sera peut-être un peu plus mais les transactions sont limitées. Les acteurs restent les mêmes. Dans les discussions que nous menons, ces clubs ont des moyens démesurés. Même aujourd'hui. (…) Je ne vois donc pas trop de modifications dans cette deuxième catégorie », a-t-il confié.

Une tendance qui s’est d’ailleurs vérifiée pas plus tard qu’hier avec le transfert définitif de Mauro Icardi au Paris Saint-Germain. Un attaquant de renom pour lequel le club de la capitale n’a pas hésité à débourser 50 M€ (hors bonus). Sans oublier le désir parisien d’enrôler Sergej Milinkovic-Savic, dont le prix réclamé est d’au moins 70 M€. Qui seront donc les joueurs les plus impacts ? « Là où il y aura des changements, une contraction, ce sera pour les marchés intermédiaires, entre 10 et 35 millions d'euros, pour des transferts dits de taille moyenne. Le joueur d'importance, plus âgé, sera freiné par ses gros émoluments. Un club étranger peut payer un transfert. Mais il ne va pas forcément s'engager sur plusieurs années de salaires importants », conclut Lopez pour qui le mercato fera donc la part belle aux stars et aux jeunes talents synonymes de revente à forte plus-value.