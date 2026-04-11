Mercato : Robert Lewandowski a choisi son prochain club

Le FC Barcelone est sur tous les fronts. Entre la course au titre en Liga et un match retour de Ligue des Champions très attendu face à l’Atlético de Madrid, les pensionnaires du Camp Nou ont fort à faire. En parallèle, ils avancent aussi sur le prochain mercato, eux qui ont prévu de lancer les négociations pour le transfert de Julian Álvarez la semaine prochaine, après le quart de finale retour face aux Colchoneros selon El Chiringuito. Ce qui pousse un peu plus Robert Lewandowski vers la sortie puisque les Culés veulent faire de l’Araignée leur nouvelle star offensive. Le Polonais n’est pas bête et a très bien compris ce qui se trame en coulisses. Que Julian Álvarez signe ou pas, les Culés veulent du sang neuf. Pourtant, Lewy continue de jouer la carte de l’incertitude quand il est interrogé sur son avenir. Cela a encore été le cas à la fin du mois de mars dernier. « Concernant mon avenir à Barcelone, ce que j’ai dit n’a pas changé. Je prends mon temps pour décider ce qui est le mieux pour moi. Je n’ai pris aucune décision. » Le temps presse pourtant car l’ancien joueur du BVB et du Bayern Munich sera en fin de contrat le 30 juin prochain, soit dans un peu plus de deux mois.

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Il y a quelques jours, Sport a révélé que le FC Barcelone réfléchissait à lui proposer une prolongation de contrat d’un an avec un salaire revu à la baisse. Une offre qui ne semble pas forcément convaincre le clan Lewy, puisqu’il a décidé de tâter le terrain vers un autre club. Ce vendredi, La Gazzetta dello Sport révèle que le Polonais a offert ses services à l’AC Milan. Il souhaite continuer à évoluer dans un grand club et un grand championnat l’an prochain. Il n’est donc pas question pour lui de rejoindre la Major League Soccer ou encore la Saudi Pro League qui lui font les yeux doux. La publication au papier rose assure qu’il veut relever un nouveau défi dans une grande ville européenne. Ses agents sont au travail et Milan est une option sérieuse. Les Rossoneri, qui connaissent de très gros soucis offensifs, sont intéressés par ce sérial buteur expérimenté. Malgré un gros salaire, les Lombards estiment que cet investissement financier important serait compensé par le nombre de buts qu’il marquerait. Le média italien, qui parle d’un contrat de deux ans à Milan, ajoute que la Juventus est aussi candidate à sa venue. Malgré son absence à la Coupe du Monde, le Polonais va tout de même vivre un été très agité, lui qui pourrait donc poursuivre son incroyable carrière en Italie.