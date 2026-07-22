FC Barcelone : 4 joueurs s’opposent au transfert de Julian Alvarez

Dimanche soir, Julian Alvarez a croisé le chemin de plusieurs de ses coéquipiers de l’Atlético de Madrid en finale de la Coupe du Monde 2026. L’Araignée a aussi affronté certains joueurs qu’il pourrait rejoindre au FC Barcelone si son transfert venait à se concrétiser. Ce qui est encore loin d’être gagné. Bien qu’il ait affiché publiquement sa volonté de quitter les Colchoneros et de rejoindre le club de ses rêves, c’est-à-dire le Barça, l’Argentin est toujours retenu par les Madrilènes. Solides sur leurs appuis, ils répètent à qui veut l’entendre qu’ils ne vendront par leur attaquant vedette. Surtout pas au FC Barcelone. Le 17 juillet, le Directeur Général Miguel Angel Gil Marin en a remis une couche lors d’un entretien diffusé par l’Atlético.

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« Mon intention est claire, tout comme celle du club. Nous l’avons clairement fait savoir au joueur, à son agent et au président du Barça : l’Atlético est l’endroit idéal pour Julián, et il est l’attaquant parfait pour l’Atlético. Nous voulons le conserver (…) J’ai récemment entendu le président du Barça déclarer que l’offre qu’il avait faite à l’Atlético de Madrid n’était pas illimitée, et la seule réponse possible est que notre réponse, elle, est bel et bien illimitée : nous ne voulons pas le céder, et nous n’accepterons aucune offre, qu’elle soit de 100, de 150 ou de 200.» Le message est plutôt clair et toujours le même. Mais les pensionnaires du Camp Nou, comme le joueur, espèrent toujours que les Colchoneros reverront leur position.

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Le vestiaire et la direction divisés

Au Barça, certains ne seraient pas mécontents si les choses restaient ainsi. C’est ce qu’explique El Nacional ce mercredi. Le média catalan révèle que plusieurs joueurs du FC Barcelone ne sont pas très emballés par la possible signature de Julian Alvarez. Ce qui tranche avec les informations publiées par Sport à la fin du mois de juin dernier. La publication espagnole expliquait que les joueurs du Barça avaient été surpris positivement par la sortie médiatique de l’Argentin, qu’ils voient comme un renfort de taille. Ils avaient échangé avec enthousiasme à son sujet sur le groupe des joueurs. Mais El Nacional apporte de la nuance et assure que tout le monde n’est pas pour son arrivée dans l’équipe. Ainsi, on apprend que 4 joueurs du Barça ne sont pas emballés par sa signature.

Il y a Ferran Torres, qui estime qu’il est tout à fait capable d’occuper le rôle de titulaire. Blessé dans son orgueil, il envisage sérieusement de rejoindre le PSG cet été. Gavi et Pedri ne seraient pas emballés non plus. Proches de Ferran avec lequel ils entretiennent une bonne relation, ils ne verraient pas la signature de l’Araignée d’un bon œil. Ce qui est étonnant car ils avaient l’air plutôt pour publiquement. Enfin, Raphinha est aussi cité. Le Brésilien estime que le club, qui a déjà mis la main sur Anthony Gordon et Karim Adeyemi, n’a pas besoin de mettre 150 M€ sur Julian Alvarez. C’est aussi l’avis de certains membres de la direction sportive. Selon le média catalan, Deco et Hansi Flick estiment que le prix du joueur est trop élevé et qu’il vaudrait mieux miser sur un élément moins cher. Ce qui n’est pas l’avis de Joan Laporta, qui fait de Julian Alvarez sa priorité.