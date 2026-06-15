Coupe du Monde 2026 : la Suède détruit la Tunisie !

C’était le dernier match de ce dimanche très chargé. Disputé dans la nuit de dimanche à lundi pour l’Europe, ce duel entre la Suède et la Tunisie était très attendu, et il n’aura pas déçu les supporters suédois. La sélection nordique affichait d’ailleurs un onze titulaire qui avait fière allure, avec le duo Isak-Gyökeres à la pointe de l’attaque, épaulé par Nygren et la pépite Yasin Ayari, d’ailleurs d’origine tunisienne. En face, quelques visages bien connus des fans européens comme Hannibal Mejbri, Ellyes Skhiri ou encore Omar Rekik. Pourtant qualifiée in extremis pour ce rendez-vous mondialiste, la Suède a livré une véritable exhibition, écrasant les Aigles de Carthage sur le score de 5-1, avec une grosse deuxième période.

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La soirée allait ainsi tourner au cauchemar très rapidement pour les Africains, face à des Suédois très offensifs d’entrée. Après un premier avertissement lancé par Gyökeres (4e), Ayari allait mettre les siens devant dès la 7e minute. Après une sortie de Chamakh loin de ses cages, le milieu de terrain de Brighton expédiait une demi-volée au fond des filets (1-0, 7e). Il n’a d’ailleurs pas célébré son but. Si les troupes de Sabri Lamouchi tentaient de réagir tant bien que mal, elles se heurtaient à une Suède solide… Et létale. Côté gauche, Alexander Isak repiquait un peu et décochait une frappe assez axiale, sur laquelle Chamakh aurait pu mieux faire, mais qui terminait bien dans les cages du portier tunisien (2-0, 30e).

Festival suédois

Peu avant la pause, la Tunisie allait cependant réduire l’écart. Mejbri mettait un ballon dans la boîte depuis le flanc droit de l’attaque, et Rekik plaçait un joli coup de casque au premier poteau pour signer le seul but tunisien de la soirée (2-1, 43e). De quoi laisser envisager une deuxième période équilibrée ? Pas vraiment… Si les Tunisiens démarraient le deuxième acte avec des ambitions dans le jeu, boostés par leur but avant la pause, Gyökeres allait se charger de climatiser tout le monde. Juste avant l’heure de jeu, le buteur d’Arsenal profitait d’un ballon récupéré par Isak devant la surface pour remporter son duel face au gardien (3-1, 59e).

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Derrière, ce fut un monologue offensif suédois, avec de nombreuses opportunités pour le Gunner. Et c’est Svanberg qui allait se mêler à la fête. Sur un coup franc botté côté droit, légèrement dévié par un Isak à deux doigts d’être hors-jeu, le milieu de terrain tout juste entré sur la pelouse plaçait un plat du pied parfait dans la surface (4-1, 84e). Pas au bout de ses peines, la Tunisie allait encaisser un cinquième et dernier but dans le temps additionnel, œuvre d’Ayari, qui signait son doublé avec un missile depuis l’extérieur de la surface (5-1, 90e+6). Avec ces trois points, la Suède prend la tête du Groupe F, et défiera les Pays-Bas samedi dans un duel alléchant. La Tunisie aura elle l’opportunité de se refaire contre le Japon dans la nuit de samedi à dimanche.