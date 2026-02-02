Menu Rechercher
PL : un ancien joueur de Liverpool estime le titre déjà acquis pour Arsenal

Mikel Arteta, l'entraineur d'Arsenal @Maxppp

Arsenal semble avoir fait le plus dur dans la course au titre de Premier League. Après le nul de Manchester City contre Tottenham (2-2) et la défaite d’Aston Villa contre Brentford (0-1), les Gunners possèdent désormais six points d’avance et apparaissent comme de solides favoris pour décrocher leur premier championnat depuis 2004. Le consultant Jamie Redknapp a déclaré : « le titre est déjà joué pour Arsenal et ils peuvent le gagner avec huit à dix points d’avance. Je serais étonné que ce ne soit pas le cas. »

L’ancien milieu de Liverpool et de Tottenham souligne également la profondeur de l’effectif et la qualité de l’équipe : « ils ont le meilleur effectif, les meilleurs joueurs, et personne n’est vraiment capable de rivaliser. Villa fait des choses incroyables, mais ils commencent à manquer de souffle à cause des blessures, et Manchester City n’a tout simplement pas la forme nécessaire. » Pour Redknapp, le manager Mikel Arteta peut dorénavant « se détendre un peu » et savourer le chemin parcouru par ses joueurs, capables selon lui de remporter ce titre avec aisance.

