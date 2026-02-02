PL : un ancien joueur de Liverpool estime le titre déjà acquis pour Arsenal
Arsenal semble avoir fait le plus dur dans la course au titre de Premier League. Après le nul de Manchester City contre Tottenham (2-2) et la défaite d’Aston Villa contre Brentford (0-1), les Gunners possèdent désormais six points d’avance et apparaissent comme de solides favoris pour décrocher leur premier championnat depuis 2004. Le consultant Jamie Redknapp a déclaré : « le titre est déjà joué pour Arsenal et ils peuvent le gagner avec huit à dix points d’avance. Je serais étonné que ce ne soit pas le cas. »
L’ancien milieu de Liverpool et de Tottenham souligne également la profondeur de l’effectif et la qualité de l’équipe : « ils ont le meilleur effectif, les meilleurs joueurs, et personne n’est vraiment capable de rivaliser. Villa fait des choses incroyables, mais ils commencent à manquer de souffle à cause des blessures, et Manchester City n’a tout simplement pas la forme nécessaire. » Pour Redknapp, le manager Mikel Arteta peut dorénavant « se détendre un peu » et savourer le chemin parcouru par ses joueurs, capables selon lui de remporter ce titre avec aisance.
