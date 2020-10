ASSE : Claude Puel n'en veut pas à Wesley Fofana

C’était attendu depuis quelques jours et ça a été rendu officiel il y a peu, Wesley Fofana est un nouveau joueur de Leicester après s’être engagé avec les pensionnaires de Premier League contre un chèque avoisinant les 40 M€. Considéré comme l’un des plus grands talents de l’AS Saint-Étienne après des matches références en Ligue 1, le tout jeune défenseur central (19 ans) a néanmoins conscience que son transfert semblait inévitable tant pour sa carrière que pour le bien des Verts. Dans un entretien accordé à l’Équipe ce samedi, le néo Foxes s’est dit très heureux de quitter son club formateur avec le sourire, fâché avec personne.

«Oui, en me disant qu’ il voulait me garder mais qu’ il accepte mon choix. Il est fier de moi. C’ est top. Je ne pars pas fâché avec le coach. Le club a des besoins et je pars en faisant rentrer beaucoup d’ argent. Tout le monde est content. Je ne voulais pas partir en guerre contre mon club formateur. Il m’ a tout donné depuis mes 14 ans. Je sais que je peux l’ appeler si j’ ai besoin. Et vice-versa.»