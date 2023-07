Le Real Madrid veut jouer un sale tour au PSG pour Dusan Vlahovic

La suite après cette publicité

Carlo Ancelotti entretient le doute. Avec le départ surprise de Karim Benzema pour l’Arabie saoudite, le Real Madrid devrait avoir besoin d’un avant-centre de premier ordre mais l’entraîneur italien n’a pas semblé si convaincu que cela ces dernières heures, assurant qu’il avait déjà ce qu’il faut dans son effectif. «Nous l’avons déjà (le remplaçant de Benzema, ndlr). Ça peut être Joselu ou on peut jouer avec un autre système.» Une manière de répondre aux rumeurs d’une possible venue de Kylian Mbappé.

Et si en réalité, la Casa Blanca n’était pas en train de jouer sur plusieurs tableaux à la fois ? Si l’attention se concentre sur l’avenir du numéro 7 parisien, c’est peut-être aussi pour agir en toute discrétion ailleurs. À en croire certains médias, le club de la capitale espagnole est bel et bien en train de sonder le marché des attaquants et de se placer. C’est plutôt vers l’Italie qu’il convient de regarder ces dernières heures, avec un certain Carlo Ancelotti à la manœuvre.

Objectif Vlahovic en 2023 et Mbappé en 2024 ?

Pour Sport Mediaset, si Mbappé reste la priorité mais plus pour 2024, des contacts ont été noués avec Dusan Vlahovic. L’entraîneur italien aurait même appelé directement le buteur serbe afin de le convaincre de venir le rejoindre et d’évoquer son projet sportif. Hasard du calendrier, les deux hommes vont même se rencontrer ces prochains jours puisqu’un match amical est prévu entre le Real Madrid et la Juventus le 3 août prochain à l’occasion de la tournée américaine des deux clubs.

La Vieille Dame est vendeuse bien sûr pour remettre ses finances à flot et exige entre 70 et 80 M€, mais la direction espagnole a un autre plan derrière la tête. Avec l’objectif de faire venir Mbappé dans un an, le champion d’Europe 2022 voudrait recruter Vlahovic via un prêt payant assorti à une option d’achat. Cela lui laissera le choix l’été prochain de faire un choix, à savoir signer le Français et peut-être le Serbe si celui-ci réussit son implantation madrilène. Pas sûr néanmoins que cela convienne aux Bianconeri, comme l’assure le média italien.