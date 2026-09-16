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Yves Bissouma s’engage avec l’Ajax Amsterdam

Par Sasha Nahon
1 min.
Yves Bissouma sous les couleurs des Spurs @Maxppp

L’Ajax Amsterdam tient son nouveau renfort au milieu de terrain. Libre depuis la fin de son contrat avec Tottenham cet été, Yves Bissouma s’est officiellement engagé avec le club néerlandais jusqu’au 30 juin 2027 et portera le numéro 28. L’international malien de 30 ans était suivi par plusieurs formations européennes, mais l’Ajax, sous l’impulsion de Jordi Cruyff, travaillait sur son arrivée depuis le mois d’août. « Nous sommes ravis qu’il ait désormais signé. Nous avons recruté un joueur expérimenté qui sait ce qu’il faut pour évoluer au plus haut niveau », s’est félicité le dirigeant amstellodamois.

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Bissouma va découvrir un quatrième club européen après avoir débuté sa carrière professionnelle au LOSC en 2016. Parti à Brighton deux ans plus tard, il y a passé quatre saisons avant de rejoindre Tottenham en 2022. Sa polyvalence a également pesé dans le choix de l’Ajax : « il est capable de jouer à plusieurs postes et nous espérons qu’il sera disponible pour l’équipe le plus rapidement possible », a ajouté Cruyff. Le Malien rejoint un effectif profondément renforcé cet été, avec notamment les arrivées de Marcos Leonardo, Viktor Tsygankov, Sofyan Amrabat et Marc-André ter Stegen.

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