Menu Rechercher
Commenter 5
Officiel Premier League

Toulouse cède Emersonn à Ipswich pour 32 M€ !

Par Maxime Barbaud
1 min.
Emersonn auteur de 8 buts cette saison avec le TFC. @Maxppp

Nous vous révélions ces dernières heures qu’un accord avait été trouvé entre Toulouse et Ipswich pour Emersonn (21 ans), le tout pour 32 M€, bonus compris. Le transfert est maintenant officiel. L’attaquant brésilien, auteur de 7 buts et 3 passes décisives en 32 matchs toutes compétitions confondues la saison passée, file en Angleterre.

La suite après cette publicité

Arrivé en provenance de Göztepe pour 3,2 M€, il n’aura réalisé qu’un an au TFC mais a tout de même eu le temps de montrer ses qualités. La preuve avec ce transfert vers une équipe promut en Premier League au printemps dernier, après avoir fini 2e de Championship. Il devient la plus grosse vente de l’histoire des Violets.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Ligue 1
Toulouse
Ipswich
Emersonn

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Toulouse Logo Toulouse
Ipswich Logo Ipswich Town
Emersonn Emersonn
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier