Toulouse cède Emersonn à Ipswich pour 32 M€ !

Nous vous révélions ces dernières heures qu’un accord avait été trouvé entre Toulouse et Ipswich pour Emersonn (21 ans), le tout pour 32 M€, bonus compris. Le transfert est maintenant officiel. L’attaquant brésilien, auteur de 7 buts et 3 passes décisives en 32 matchs toutes compétitions confondues la saison passée, file en Angleterre.

La suite après cette publicité

#Mercato, l'attaquant brésilien est transféré vers Ipswich Town, en Premier League ⤵️https://t.co/F6QVjaJagd — Toulouse FC (@ToulouseFC) July 8, 2026

Arrivé en provenance de Göztepe pour 3,2 M€, il n’aura réalisé qu’un an au TFC mais a tout de même eu le temps de montrer ses qualités. La preuve avec ce transfert vers une équipe promut en Premier League au printemps dernier, après avoir fini 2e de Championship. Il devient la plus grosse vente de l’histoire des Violets.