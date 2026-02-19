Menu Rechercher
OL : quand Endrick "rackette" ses coéquipiers

Par Max Franco Sanchez
Endrick à l'OL @Maxppp

Les règles sont faites pour être respectées. Et visiblement, Endrick le sait bien ! Du côté de l’OL, les joueurs en retard à l’entraînement doivent ainsi s’acquitter d’une amende de 100€ par minute de retard.

Olympique Lyonnais
Endrick maître du temps et attentif au moindre retard à l’entraînement ce matin ⏱️😆
Et l’OL vient de publier une vidéo dans laquelle on voit Endrick être attentif à l’arrivée de ses coéquipiers en retard, leur réclamant leur argent, dans la joie et la bonne humeur. Une bonne ambiance qui explique sûrement, en partie, les bons résultats glânés par l’équipe de Paulo Fonseca dernièrement !

Pub. le - MAJ le
