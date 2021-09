AS Monaco : Nico Kovac satisfait d'Alexander Nübel

Lors d'une conférence de resse avant sa rencontre en Ligue Europa face aux Autrichiens de Strum Garz, l'entraîneur de l'AS Monaco a tenu à rassurer son gardien de but allemand Alexander Nübel, arrivé en prêt cet été du Bayern Munich : « le pense qu'il est performant. Il a concédé plusieurs buts sur lesquels il ne pouvait rien faire. Pour l'instant, il n'a pas eu beaucoup d'opportunités de montrer ses qualités parce qu'on n'a pas concédé beaucoup d'occasions. Il a besoin de clean-sheets. [...] Il a besoin d'un petit peu plus de soutien. Mais je suis content d'Alex, c'est un gars intelligent, il va montrer ses qualités parce que c'est un très bon gardien ».

Le technicien croate pense même à le garder titulaire pour les matchs de C3 aux dépens de son numéro 2 polonais Radosław Majecki : « Radek a fait du très bon travail la saison dernière, mais Alex a besoin de matches, de rythme. Il a besoin d'enchaîner les matches. Il sera notre gardien demain. Radek jouera les matches de Coupe de France. La Ligue Europa est une compétition très importante pour nous. On ne se dit pas : « ça nous est égal ». On veut aller le plus loin possible. On ne va pas changer de gardien ».