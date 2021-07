Lionel Messi et adidas présentent la nouvelle X Speedflow !

D'abord dévoilée à l'aube de la Copa America avec un premier coloris inédit baptisé « El Retorno », spécialement imaginé afin d'annoncer le grand retour de Lionel Messi du côté du silo de vitesse adidas, la X Speedflow restait assez mystérieuse puisque la marque aux trois bandes n'avait pas communiqué sur les nouvelles caractéristiques et technologies qu'elle présentait. C'est aujourd'hui chose faite avec le lancement officiel de la nouvelle génération de la X qui tombe à pic pour fêter le premier titre majeur de la Pulga avec l'Argentine depuis les Jeux Olympiques en 2008.

Après avoir longuement représenté la Nemeziz, qui va donc totalement disparaître, le numéro 10 argentin est récemment devenu l'ambassadeur principal de la X qui était jusque-là incarnée par Mohammed Salah et Karim Benzema. Comme c'est souvent le cas chez adidas, avec notamment la Predator qui voit son nom changer en fonction des générations, la X passe de la Ghosted à la Speedflow et ce changement de nom s'accompagne évidemment d'un nouveau design et de nouvelles technologies qui nous sont aujourd'hui présentées. Malgré de nouvelles technologies, il faut déjà savoir que le sextuple Ballon d'or n'est pas dépaysé avec ce changement de silo comme il l'a montré lors de la Copa America puisque la X est tout simplement l'héritière de la F50 qu'il a magnifiquement représenté à la fin des années 2000, alors qu'elle était la grande concurrente de la Nike Mercurial incarnée par Cristiano Ronaldo.

Contrairement à la paire signature portée par Messi durant la Copa America, cette nouvelle Speedflow est destinée à tous les ambassadeurs de la X alors que certaines stars qui représentaient la Nemeziz comme Bernardo Silva pourraient justement agrandir la famille du silo de vitesse. Car oui, malgré les innovations, l'ADN de la X n'a pas été modifiée et elle incarne toujours la vitesse instantanée, l'agilité et l'instinct grâce au retour de la semelle extérieure Speedframe et son insert Carbitex en fibre de carbone qui se trouve au niveau de l'avant-pied et qui apporte de la légèreté. C'est au niveau du talon qu'adidas a procédé à quelques changements en rendant cette partie clé plus souple et plus confortable avec une doublure antidérapante répondant aux souhaits des joueurs ayant porté la X Ghosted qui avaient ciblé le talon comme un point d'amélioration possible dans le futur.

La grande nouveauté de cette nouvelle génération de la X vient de sa structure en treillis avec l'arrivée de la technologie Engineered Agility Frame qui a pour but d'offrir une stabilité idéale avec un verrouillage du pied optimisé à la manière de la Nemeziz qui était réputée pour sa tige en textile Tension Tape. Cependant, au niveau du style, ces deux structures n'ont rien à voir puisque celle de la Nemeziz était très particulière et pourrait être l'une des raisons du manque de succès du silo alors que celle de la X se veut la plus minimaliste possible. Reconnu comme étant un matériau haut de gamme, le Primeknit fait lui son retour sur la tige pour gagner en légèreté et s'incruste également sur le col pour offrir un ajustement optimal du pied.

« La X Ghosted a été une percée majeure qui nous a permis d'aider les joueurs à battre de nouveaux records de vitesse linéaire » explique Ben Herath, vice-président responsable du Design chez adidas Football. « Tout au long du développement de cette nouvelle version de la chaussure de football la plus rapide d'adidas, nous nous sommes attachés à l'idée de faire fusionner les aspects physique et mental de la vitesse. Nous avons ainsi réuni les meilleures technologies de performance d'adidas et nous les avons combinées en exploitant notre profonde compréhension du besoin de vitesse dans le football contemporain. La X Speedflow offre aux joueurs un condensé de vitesse instantanée, d'agilité absolue et d'instinct, qui a pour objectif de les aider à trouver leur " flow ". »

Au niveau du design, cette nouvelle X Speedflow se présente donc dans un coloris hyper flashy dominé par le rouge et accompagné par un graphique ultra moderne blanc et jaune sur la version + sans lacets alors que la version .1 avec lacets, que Lionel Messi privilégie, voit sa tige entièrement recouverte de rouge pendant qu'une petite touche de blanc et de jaune se distingue au niveau du talon. Sous la cheville, on notera également la subtile inscription « > 299 792 458 m/s » en référence à la vitesse de la lumière. Avec sa plaque extérieure qui brille de mille feux, la X Speedflow sera donc mise en avant par Lionel Messi mais aussi Mohamed Salah, Lindsey Horan, Heung-Min Son, Karim Benzema, Vivianne Miedema et bien d'autres dans ses deux versions pour le début de la saison 2021-2022.