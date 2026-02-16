Menu Rechercher
MU : après Rooney, Matheus Cunha tacle aussi le supporter qui ne se coupe pas les cheveux

Par Allan Brevi
1 min.
L'attaquant du Hertha Berlin Matheus Cunha brille avec la sélection brésilienne U23 @Maxppp

Déjà critiqué par Wayne Rooney ces derniers jours, le défi du supporter aux cheveux longs continue de faire grincer des dents du côté de Manchester United. Ce fan a promis de ne plus se couper les cheveux tant que les Red Devils n’enchaîneront pas 5 victoires consécutives, un pari devenu viral depuis l’arrivée de Michael Carrick sur le banc. Alors que la série s’est arrêtée après un nul face à West Ham United (1-1), l’omniprésence médiatique de ce challenge agace en interne.

Même son de cloche chez Matheus Cunha, qui n’a pas caché son agacement face à l’emballement autour de cette histoire. Le Brésilien regrette que le focus ne soit pas mis sur les résultats : « les gens sont plus préoccupés par l’obtention de cinq victoires à cause de la coupe de cheveux que par les 15 points. Donc, je suis plutôt pour les 15 points, je me fiche complètement de sa coupe de cheveux. » Il admet que le sujet revient parfois dans le vestiaire, sans pour autant motiver l’équipe…

