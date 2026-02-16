MU : après Rooney, Matheus Cunha tacle aussi le supporter qui ne se coupe pas les cheveux

Déjà critiqué par Wayne Rooney ces derniers jours, le défi du supporter aux cheveux longs continue de faire grincer des dents du côté de Manchester United. Ce fan a promis de ne plus se couper les cheveux tant que les Red Devils n’enchaîneront pas 5 victoires consécutives, un pari devenu viral depuis l’arrivée de Michael Carrick sur le banc. Alors que la série s’est arrêtée après un nul face à West Ham United (1-1), l’omniprésence médiatique de ce challenge agace en interne.

Même son de cloche chez Matheus Cunha, qui n’a pas caché son agacement face à l’emballement autour de cette histoire. Le Brésilien regrette que le focus ne soit pas mis sur les résultats : « les gens sont plus préoccupés par l’obtention de cinq victoires à cause de la coupe de cheveux que par les 15 points. Donc, je suis plutôt pour les 15 points, je me fiche complètement de sa coupe de cheveux. » Il admet que le sujet revient parfois dans le vestiaire, sans pour autant motiver l’équipe…