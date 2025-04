Chelsea menacé d’exclusion des compétitions européennes !

Chelsea est sous une menace inquiétante en vue de la saison prochaine. Malgré de nombreux investissements de plus d’un milliard de livres sterling en transferts lors des derniers mercatos depuis l’arrivée de l’actionnaire Todd Boehly, le club londonien reste sous la menace du fair-play financier et des limites imposées par les règles de rentabilité et de durabilité financière. En effet, les opérations financières effectuées par le propriétaire du club Todd Boehly interrogent la Premier League, mais surtout l’UEFA.

Comme l’explique le Times, Chelsea a dépassé les limites de l’UEFA en matière de pertes financières pour la saison dernière après que l’instance dirigeante européenne n’a pas autorisé le club à comptabiliser comme revenu la vente de son équipe féminine à une société sœur pour une valeur record de plus de 200 millions d’euros. Grâce à cette vente, Chelsea annonçait pourtant un bénéfice net de 155 millions d’euros pour la saison 2023-24 alors que le club avait bouclé la saison 2022-2023 avec un déficit de plus de 100 millions d’euros. Mais elle ne sera pas prise en compte par l’UEFA.

Les méthodes de Todd Bohely ne plaisent pas à l’UEFA

Les Blues ont vendu leur section féminine à Blueco 22 Midco Ltd, une filiale du groupe qui contrôle également l’entité londonienne. Un mic-mac financier pour retourner dans les clous, mais le règlement financier de l’UEFA n’autorise pas les clubs à déclarer les revenus issus de la vente d’actifs à des sociétés sœurs, précise The Times. Le quotidien britannique indique que le Chelsea est actuellement en négociations avec l’UEFA pour clarifier la situation et éviter de lourdes sanctions.

Car la première étape devrait être des sanctions financières mais l’UEFA n’hésiterait pas à interdire les Blues de participer aux compétitions européennes en cas de nouveau dépassement des limites. De leur côté, les propriétaires, Todd Boehly et Clearlake, seraient sereins et entretiendraient de bonnes relations avec l’UEFA en vue de la création d’un plan de pérennité pour éviter ces sanctions. The Times ajoute enfin qu’au moins trois autres clubs européens seraient également soupçonnés d’enfreindre ces règles.