Khvicha Kvaratskhelia révèle l’importance du Ballon d’Or 2026 pour la Géorgie

Une saison pour l’histoire. Champion de France et surtout vainqueur de la dernière Ligue des Champions, Khvicha Kvaratskhelia a crevé l’écran avec le Paris Saint-Germain. En point d’orgue, ses performances lors de la C1 où il aura été décisif lors des 8 derniers matches de la compétition pour un solide bilan de 10 buts et 7 passes décisives en 16 rencontres. Sacré meilleur joueur de la compétition, le Géorgien a des arguments pour espérer remporter le Ballon d’Or 2026 et figure parmi les prétendants. Interrogé par la BBC, il a évoqué le fait qu’il pouvait remporter ce titre et ce que cela apporterait à son pays, la Géorgie.

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«Je pense que pour les grandes nations de football, il est difficile de comprendre ce que cela représente pour un petit pays. C’est quelque chose qui paraît très lointain, presque impossible. Je suis très fier d’être l’un des prétendants. Être aux côtés de joueurs aussi extraordinaires est un privilège. Évidemment, je serais l’homme le plus heureux du monde, car je veux rendre fiers ma famille et mon pays. Je suis très fier de ce que j’ai accompli dans le football. Mais je veux continuer sur cette voie. Je dis toujours que ce que Dieu veut arrivera. Moi, je continue simplement à travailler et à m’entraîner. Je reste le même, je ne veux rien changer. On verra ce qui se passera», a-t-il confié.