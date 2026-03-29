«Il peut lui casser la jambe»: l’énorme coup de gueule de Deschamps

Mission réussie pour les Bleus. Opposée au Brésil (1-2), il y a trois jours, puis à la Colombie (1-3), ce dimanche soir, l’équipe de France a fait le boulot lors de cette tournée américaine en s’offrant deux victoires convaincantes. Présent au micro de TF1 après ce nouveau succès face aux Cafeteros, Didier Deschamps était logiquement fier. Pour autant, le sélectionneur français a également poussé un coup de gueule. La raison ? Un tacle appuyé sur Michael Olise en fin de rencontre…

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« Les équipes sud-américaines sont réputées pour ça, pour leur intensité, mais le dernier tacle sur (Michael) Olise, heureusement qu’il saute, sinon il ne lui reste plus qu’une jambe et l’absence de VAR facilite ça. Après, c’est bien, il y a de la ferveur, un adversaire coriace, de l’intensité. J’étais remonté à cause du tacle sur Olise, oui, il peut lui casser la jambe, l’agressivité, d’accord, mais là ça va au-delà, on n’est pas au football américain, c’est ce que j’ai dit à l’arbitre, il n’y a pas de plaquage, quoi », a lâché Deschamps, très contrarié.