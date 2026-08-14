Manchester United dévoile son nouveau maillot third

Manchester United et adidas ont dévoilé ce vendredi le troisième maillot du club pour la saison 2026-2027, avec un design directement inspiré de l’identité culturelle de Manchester. Sur une base ivoire, la tunique se distingue notamment par des roses dessinées à la main intégrées au tissu, en référence aux créations visibles dans plusieurs lieux emblématiques de la ville, dont le Salford Lads and Girls Club. Des détails bordeaux apparaissent également sur le logo adidas, le diable du blason, le col et les manches, en hommage à l’architecture en briques rouges caractéristique de Manchester.

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Le maillot comporte aussi des touches de vert sur les trois bandes adidas, un clin d’œil aux portes vertes présentes dans différents endroits de la ville. À l’arrière du col figure l’inscription « Manchester United Football Club ». Au-delà de son esthétique, cette nouvelle tenue a été conçue pour les joueurs avec des tissus techniques légers et la technologie CLIMACOOL+, destinée à améliorer la ventilation et l’évacuation de la transpiration.

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