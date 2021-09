Deux géants anglais sur Jude Bellingham

Le Brésilien Fernandinho (36 ans) n'ayant plus qu'un an de contrat, Manchester City est en pleine recherche de son successeur dans l'entrejeu. D'après les informations du Daily Star, le milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellingham (18 ans) serait dans les petits papiers des Cityzens. L'international anglais (8 sélections) réalise un très bon début de saison, avec le 1 but inscrit et 3 passes décisives en 6 match toutes compétitions confondues, ce qui a attiré l'œil de Pep Guardiola.

Manchester City n'est pas le seul cador de Premier League à s'intéresser à l'ancien de Birmingham : en effet, le tabloïd anglais ajoute que Liverpool préparerait une offre de 80 millions de livres sterling pour le futur mercato estival, ce qui ferait de lui le plus gros transfert de l'histoire des Reds. Il serait la priorité numéro 1 de l'entraîneur allemand Jürgen Klopp pour renforcer son milieu pour la saison prochaine.