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Al-Jazira se positionne pour Georginio Wijnaldum

Par Santi Aouna
1 min.
Georginio Wijnaldum sous les couleurs d'Al-Ettifaq. @Maxppp

Al-Jazira s’intéresse à Georginio Wijnaldum et envisage de s’attacher les services de l’expérimenté milieu de terrain néerlandais. À 35 ans, l’ancien joueur de Liverpool, du Paris Saint-Germain et de l’AS Roma pourrait ainsi poursuivre sa carrière aux Émirats arabes unis, après avoir évolué ces dernières saisons en Arabie saoudite sous les couleurs d’Al-Ettifaq.

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Fort d’une grosse expérience au plus haut niveau et de nombreux matches disputés en Premier League et en Ligue des Champions, Wijnaldum représente un profil particulièrement intéressant pour Al-Jazira. Le club émirati, quatrième du dernier championnat local, a manifesté son intérêt pour l’international néerlandais, mais aucun accord n’est encore annoncé à ce stade.

Pub. le - MAJ le
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