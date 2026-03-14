Brest : Grégory Lorenzi lève le voile sur son avenir

Après 10 saisons passées à la direction sportive du Stade Brestois, Grégory Lorenzi dresse un bilan positif de son travail au sein du club breton. Arrivé en 2016 sous l’impulsion du président Denis Le Saint, le dirigeant de 42 ans se félicite pour la longévité et des réussites accumulées : « ça montre beaucoup de fidélité et de loyauté. J’ai une âme de bâtisseur et, quand je rentre dans un projet, c’est pour le faire grandir. De la Ligue 2 à la Ligue des champions, j’ai le sentiment d’une mission accomplie. » Pour Lorenzi, l’objectif a toujours été clair : pérenniser Brest en Ligue 1 tout en construisant un modèle économique solide.

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Malgré les sollicitations reçues au fil des années, Lorenzi assure à L’Équipe être pleinement engagé avec le club : « si j’étais un opportuniste, je serais déjà parti… Là, j’ai hésité. Mais je ne le regrette pas, parce que ce que j’ai vécu, c’est magique. Je suis dans un contexte qui me va bien et je peux peut-être rester encore cinq ans. » Il met également en avant la transparence et la synergie avec son entraîneur Éric Roy, rappelant que les résultats ne dépendent pas seulement des recrutements, mais aussi de la rigueur et des performances individuelles : « on a surtout été pénalisé par des erreurs individuelles. Ce n’est pas ton mercato qui t’a fait prendre des buts gags. »