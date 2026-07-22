OM : River Plate ne lâche rien pour Facundo Medina

Recruté définitivement par l’Olympique de Marseille en échange de 18 M€, Facundo Medina est attendu sur la Canebière dans les prochaines semaines après avoir disputé la Coupe du Monde 2026 avec l’Argentine. Cependant, River Plate n’a toujours pas abandonné l’idée de rapatrier le défenseur de 27 ans.

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L’intérêt des Millonarios avait été évoqué le mois dernier et aujourd’hui, El Intransigente assure que le nouveau club de Pablo Longoria n’a pas lâché l’affaire. River Plate souhaite plus que jamais associer Medina à Nicolas Otamendi en charnière centrale. Sauf que la formation basée à Buenos Aires fait face à deux problèmes majeurs : le prix de l’opération (au moins 18 M€) et le désir du joueur de rester en Europe.