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Francfort : Niels Nkounkou se rapproche finalement de Nice

Par Santi Aouna
1 min.
Niels Nkounkou @Maxppp

Retournement de situation dans le dossier Niels Nkounkou. Alors qu’un départ de Melvin Bard se précise, le latéral gauche de l’Eintracht Francfort, qui était proche du Celtic, est désormais à un pas de l’OGC Nice. Le joueur français a donné son accord au club azuréen, qui en a fait sa priorité pour compenser l’éventuel départ de Bard.

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En effet, selon nos informations, Melvin Bard pourrait en effet quitter le Gym pour l’Angleterre. Leeds et West Ham sont arrivés en force dans le dossier du latéral niçois et pourraient provoquer un nouveau mouvement sur le marché. Nice avance donc désormais concrètement pour Nkounkou, malgré la concurrence qui s’est récemment manifestée autour du joueur.

Pub. le - MAJ le
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