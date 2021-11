adidas révèle son pack Single Day

Alors que le 11 novembre se profile à l'horizon, cette journée sera l'occasion pour tous les célibataires de célébrer le Single Day. L'occasion également pour adidas de dévoiler son nouveau pack du même nom.

La marque aux trois bandes vient de révéler trois nouveaux modèles se distinguant par un trait commun : la présence de plusieurs petites croix et petits cercles, bleus, blancs ou rouges, répartis un peu partout sur ces différentes paires.

Les deux crampons composés d'un bleu dominant présentent une version avec (X Laced) et sans lacet (X Laceless), reprenant un style plutôt simple et épuré si l'on fait abstraction des motifs.

À noter tout de même le design particulier matérialisé par des courbes fines et légères alliées à du doré remontant sur tout le long des chaussures, ou encore la présence de deux symboles (flèches et « + » au niveau du tendon d'Achille.

La paire à dominante rouge, la X Trainer, qui est d'ailleurs plutôt dédiée à la pratique du Five en raison de la spécificité des crampons, respecte les codes de ce nouveau pack Single Day. Les trois bandes d'adidas sont présentées en blanc pour mieux ressortir alors que les cercles bleus sont plus exposés au niveau de la partie arrière.

Ces nouveaux crampons seront notamment portés par Roberto Firmino avec le Brésil contre la Colombie (11 novembre) et l'Argentine (16 novembre) au cours de cette trêve internationale, ou encore par Dominic Calvert-Lewin avec les Three Lions contre l'Albanie (12 novembre) et Saint-Marin (15 novembre).

