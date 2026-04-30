EdF : Rothen veut voir Olise et Dembélé passer devant Mbappé

Les prestations du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich en Ligue des Champions ont permis à plusieurs internationaux français de se distinguer. Et pour Jérôme Rothen, Michael Olise et Ousmane Dembélé ont atteint un tel niveau qu’ils devraient être les leaders de l’équipe de France à la Coupe du Monde. L’ancien gaucher de l’AS Monaco et du PSG estime que Kylian Mbappé est loin de leur niveau.

La suite après cette publicité

«Quand tu vois les joueurs autour de lui aujourd’hui, tu ne peux pas demander à Kylian Mbappé d’être le leader technique. Il ne doit pas être le leader d’attaque. On doit jouer sur ses points forts. On a l’avantage d’avoir un joueur très efficace et qui marque beaucoup de buts. OK. Il est là pour ça. Mais il y a une structure à mettre en place autour de lui. Quand tu vois Dembélé et Olise… quand ils touchent le ballon, c’est incroyable! Je n’ai pas honte de dire que ce que font Olise et Dembélé, Mbappé n’est pas capable de le faire», a-t-il déclaré sur RMC Sport.