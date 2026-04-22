Chelsea : ça sent la fin pour Liam Rosenior !

« Les dirigeants voulaient copier le modèle de Brighton, mais avec plus d’argent. On peut dire que le projet fonctionne, puisqu’on a 1 point d’avance sur Brighton », se moquait un fan de Chelsea il y a deux jours, avant le déplacement sur la pelouse de ce même Brighton. Qui n’a fait qu’une bouchée des hommes de Liam Rosenior, avec une nette victoire 3-0. Résultat, les Blues se font fracasser en Angleterre, et le discours volontaire et positif de l’ancien coach strasbourgeois commence à tendre sérieusement les supporters.

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Restait à savoir ce qu’en pensait le board de Chelsea, dont Rosenior assurait avoir la pleine confiance, avant ce nouveau revers, le 5e consécutif en Premier League ! Et selon plusieurs sources, la BBC, Skysports ou encore Fabrizio Romano, son cas est bel et bien discuté actuellement par les dirigeants de Chelsea. Inquiets, ils se sont réunis ce mercredi, au lendemain de la dernière déroute, pour échanger sur l’avenir à court terme de Rosenior. Qui serait désormais incertain. Selon The Telegraph, les décideurs voudraient par la suite miser sur un entraîneur avec une grosse expérience du haut niveau.

Les fans et certains joueurs n’y croient déjà plus

Problème, Chelsea a fait signer un contrat de 5 ans et demi à Rosenior, arrivé il y a 3 mois en provenance de Strasbourg. Il faudra donc débourser un sacré pactole pour s’en séparer, mais pas forcément les 28 M€ annoncés, puisqu’un accord préalable aurait été signé entre les deux parties au moment du mariage. Clairement, la greffe ne prend pas, et depuis sa nomination, Chelsea a reculé au classement de Premier League, où il est actuellement 7e, et s’est fait éliminer de la Ligue des Champions par le PSG.

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Surtout, dans un sondage récent proposé par la BBC, les fans penchaient déjà clairement en faveur d’un limogeage de Rosenior, jugé trop tendre pour renverser la situation. Certains joueurs ont quant à eux publiquement déclaré leur désaccord avec le changement d’entraîneur (Cucurella, Enzo Fernandez), tandis que ceux qui jouaient moins avec Rosenior sont forcément en faveur d’un nouveau changement de coach. Chelsea prendra-t-il ce risque, alors que celui de ne pas se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions grossit à vue d’œil ? Les dirigeants planchent en ce moment même sur la question.