Le FC Barcelone a fixé le prix de vente de Jules Koundé, Alejandro Baldé et Ronald Araujo

Le FC Barcelone se dirige vers un nouveau titre de champion d’Espagne. Les troupes d’Hansi Flick ont encore affiché une grosse supériorité sur la scène nationale. Mais en Europe, elles se sont cassées les dents. Une fois de plus. Dans les bureaux du club catalan, on sait qu’actuellement, l’équipe a encore certaines lacunes qui l’empêchent d’aller au bout en Ligue des Champions. Notamment dans le secteur défensif, d’où l’intérêt très prononcé des Blaugranas pour Alessandro Bastoni (Inter).

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Julian Alvarez (Atlético) est de son côté la piste numéro 1 pour l’attaque, et cela semble plutôt réciproque, alors que le club a aussi l’intention de conserver Cancelo et d’enrôler un ailier, qui ne devrait pas être Marcus Rashford, que les Barcelonais vont laisser rentrer à Manchester United. Au niveau des départs, Marc Casado fait office de grand favori pour partir et laisser un petit chèque dans les caisses du club, alors que le départ de Robert Lewandowski va libérer de la masse salariale.

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Un prix relativement abordable

Mais le Barça le sait, pour pouvoir se renforcer, il faudra probablement d’autres départs. Plusieurs joueurs sont ainsi dans une sorte d’entre-deux un peu flou. Ils ne sont pas forcément sur le marché, ni poussés vers la porte, mais ils seront vendus en cas d’offre satisfaisante. C’est le cas de joueurs comme Ferran Torres, Jules Koundé, Alejandro Baldé, Roony Bardghji, Ronald Araujo ou même Frenkie de Jong. Comme l’indique Sport, la direction du FC Barcelone a même fixé le prix de départ de trois de ces joueurs, à savoir Koundé, Baldé et Araujo.

Effectivement, le club catalan demande 50 millions d’euros pour ses défenseurs. C’est le prix fixé pour Alejandro Baldé, qui est notamment convoité en Angleterre, avec un intérêt prononcé d’Aston Villa. Le média explique que les exigences du club seront similaires pour le défenseur français et le défenseur uruguayen. Des montants relativement abordables pour des joueurs titulaires dans un gros club européen, surtout dans le cas de Koundé, qui bénéficie en plus aussi du statut d’international français. Hansi Flick compte sur eux pour la saison prochaine, mais ils ne seront pas retenus en cas d’offre intéressante, environnant les 50 millions d’euros donc. Avis aux intéressés.