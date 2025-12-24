CAN 2025, Algérie : les annonces fortes de Luca Zidane

C’est le grand jour pour l’Algérie. Outsiders de cette Coupe d’Afrique des Nations 2025 chez le voisin marocain, les Fennecs affrontent le Soudan dans le groupe E (16h). L’identité du gardien titulaire sera surveillée de près. La tendance de Vladimir Petkovic penche en faveur d’un certain Luca Zidane plutôt qu’Anthony Mandrea ou Oussama Benbot. Après avoir joué face à l’Ouganda lors des éliminatoires de la Coupe du Monde (victoire 2-1), le fils de Zinedine vivrait alors sa 2e cape avec la sélection qu’il a choisi de rejoindre en septembre dernier, en hommage à son grand-père paternel.

«L’Algérie, je pense directement à mon grand-père. Depuis tout petit, on a une culture algérienne dans la famille. J’en ai parlé avec lui avant d’y aller, il était comme un fou, retrace le portier de 27 ans dans un entretien à beIN Sports diffusé ces dernières heures. A chaque fois que je pars en sélection, il m’appelle et me dit que j’ai pris une bonne décision et qu’il est fier de moi. Pouvoir le rendre fier en allant en sélection, c’est très important pour moi. Le prochain maillot avec le nom dessus, c’est pour lui.» Probablement dès cet après-midi pour son tout premier match de CAN.

«J’en ai parlé avec ma famille bien sur. Ils étaient tous contents pour moi»

«En Afrique, il n’y a pas de match facile. Ça va être une CAN avec toujours beaucoup d’intensité. Il y a des très bonnes sélections et ça va être une belle compétition», poursuit celui qui est sous contrat à Grenade (2e division espagnole) jusqu’en 2027. Appelé chez les équipes de France de jeunes, il a longtemps muri son choix de défendre les couleurs algériennes. Les perspectives avaient de quoi le motiver entre une place de titulaire possible, et surtout des participations à la CAN puis au Mondial l’été prochain. Le sélectionneur Vladimir Petkovic y est aussi pour beaucoup, lequel n’était pas forcément satisfait de ses gardiens.

«En terme de jeu, il m’a dit que j’avais des qualités que pas beaucoup de gardiens ont : pouvoir relancer de derrière, être le 11e joueur, et apporter mes qualités de gardien à l’équipe. (…) Dès le début quand le coach et le président de la fédération m’ont contacté, ça a été une évidence de défendre mon pays. J’en ai parlé avec ma famille bien sur. Ils étaient tous contents pour moi». Même son père, légendaire numéro 10 de l’équipe de France ? «Comme tout père, il était derrière moi, il m’a dit que c’était mon choix, qu’il pouvait me conseiller mais que c’était mon choix.»

Une CAN et une Coupe du Monde comme horizon

A Luca Zidane désormais de s’émanciper. L’Algérie est déjà comblée par sa venue, comme nous vous l’indiquions ces derniers jours. L’euphorie passée, c’est à lui de prouver qu’il est bel et bien le gardien que les Verts attendant, le successeur de l’incontournable Raïs M’Bohli. Le 14 octobre dernier face à l’Ouganda, il a déjà pu mesurer la ferveur autour de la sélection mais aussi autour de sa personne. «Le peuple était derrière nous. Ils sont tous fous de foot», analyse le joueur dont les objectifs sont aussi nombreux qu’alléchants sur le papier. «La Coupe du Monde, c’est dans un coin de la tête mais il y a d’abord la CAN.»