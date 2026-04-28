PSG : le groupe au complet avant d’affronter le Bayern Munich

À quelques heures du choc tant attendu contre le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain a officialisé quelques bonnes nouvelles. Selon le dernier point médical délivré par le club, l’infirmerie s’est enfin vidée, permettant à l’entraîneur de compter sur un groupe presque au complet pour ce sommet européen (Ndjantou est forfait).

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Le véritable enseignement de cette annonce reste sans conteste le retour de Vitinha. Véritable métronome du milieu de terrain, l’international portugais s’était blessé contre Lyon après un duel avec Endrick. Avec un effectif presque à 100 % et son maître à jouer de nouveau opérationnel, le PSG aborde ce grand rendez-vous avec une confiance retrouvée et toutes les armes nécessaires pour briller.

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