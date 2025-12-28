Le PSG élu meilleur club de l’année aux Globe Soccer Awards

Le Paris Saint-Germain a quasiment tout raflé durant cette année 2025. Vainqueur d’un sextuplé historique avec le Trophée des Champions, la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des Champions, la Supercoupe d’Europe et la Coupe Intercontinentale, c’est tout naturellement que le club de la Capitale a été récompensé ce dimanche soir du trophée du meilleur club de l’année 2025 aux Globe Soccer Awards.

Cette cérémonie, qui se tient actuellement à DubaÏ, a déjà mis en lumière les Parisiens sur le plan individuel. Désiré Doué a remporté le trophée du joueur émergent de 2025, tandis que Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi se sont vu décerner respectivement les prix du meilleur directeur sportif et du meilleur président. Luis Enrique a, lui, reçu celui du meilleur entraîneur.