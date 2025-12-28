Menu Rechercher
Commenter 23
Officiel Ligue 1

Le PSG élu meilleur club de l’année aux Globe Soccer Awards

Par Kevin Massampu
1 min.
PSG @Maxppp

Le Paris Saint-Germain a quasiment tout raflé durant cette année 2025. Vainqueur d’un sextuplé historique avec le Trophée des Champions, la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des Champions, la Supercoupe d’Europe et la Coupe Intercontinentale, c’est tout naturellement que le club de la Capitale a été récompensé ce dimanche soir du trophée du meilleur club de l’année 2025 aux Globe Soccer Awards.

La suite après cette publicité
Globe Soccer Awards
🏆 The #GlobeSoccer Award for BEST MEN'S CLUB goes to PARIS SAINT-GERMAIN 🇫🇷! 👏

@PSG_inside @oneplayr_app #BEYONDDevelopments #Beyond #SaltanatDiamondJewellery
Voir sur X

Cette cérémonie, qui se tient actuellement à DubaÏ, a déjà mis en lumière les Parisiens sur le plan individuel. Désiré Doué a remporté le trophée du joueur émergent de 2025, tandis que Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi se sont vu décerner respectivement les prix du meilleur directeur sportif et du meilleur président. Luis Enrique a, lui, reçu celui du meilleur entraîneur.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (23)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier