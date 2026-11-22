Alors qu’il a célébré ses 10 ans en équipe de France en arborant le brassard de capitaine à San Siro pour sa 70e sélection, Adrien Rabiot savoure la longévité de son parcours sous le maillot bleu. Lucide sur le chemin parcouru, l’ancien Turinois a confié sa fierté et son appétit intact pour la suite de son aventure internationale au micro de Téléfoot : « c’est une vraie fierté d’avoir accompli tout ça, d’être encore là 10 ans après. Ce n’est pas donné à tout le monde. Être capitaine pour ma 70e sélection, c’est une vraie fierté, en plus à San Siro. Il y a des petits clins d’œil. J’ai fait un long parcours, mais j’ai encore envie d’écrire des choses. Évidemment que c’est aussi important de regarder derrière et voir le chemin parcouru. Bien sûr, j’ai eu des hauts et des bas, comme dans toute carrière, je pense ».

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Désormais cadre incontournable du vestiaire tricolore sous les ordres de Zinédine Zidane, le joueur de l’AC Milan a également tenu à souligner la relation de confiance établie avec son sélectionneur et son rôle de relais auprès du groupe : « avec Zinedine Zidane, on a un échange vraiment professionnel. Il peut compter sur moi. Je sers aussi de relais. Il sait que je suis là à 100 % quand je viens en rassemblement. C’est pour tout donner, que je joue, que je ne joue pas, que je sois titulaire, que je rentre une demi-heure. Il sait qu’il peut compter sur moi. Et je sais à quel point c’est important pour un coach d’avoir un joueur fiable dans son effectif. »