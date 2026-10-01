Nouvelle politique, Snoop Dogg, Marcelo : le projet de rachat à 125 M€ du FC Nantes fait déjà parler

De la relégation au rachat. En l’espace de quelques mois, les supporters du FC Nantes ont dû avoir le cœur bien accroché. En fin de saison dernière, nombre d’entre eux ont fait part de leur mécontentement après la descente du club en deuxième division. La famille Kita a particulièrement été pointée du doigt pour sa gestion jugée désastreuse. Depuis la saison a démarré et les pensionnaires de La Beaujoire pointent actuellement à la 15e place du classement après 7 journées (2 victoires, 1 nul et 4 défaites). Entre-temps, Michel Der Zakarian, revenu une nouvelle fois sur le banc, a été viré et remplacé par Grégory Poirier après seulement 3 matches. En parallèle, l’écurie française a avancé en coulisses sur une éventuelle vente.

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Le rachat de Nantes se précise

Le 17 septembre, L’Equipe a révélé que les actionnaires avaient trois offres sur la table. L’une du Moyen Orient, l’autre d’un fonds américain et la dernière d’un groupe d’investisseurs étrangers. Waldemar Kita a toutefois précisé qu’il n’était pas pressé de vendre. Finalement, il a changé d’avis. Le 25 septembre, Ouest-France a révélé que le boss nantais a signé un compromis de vente avec Phenix sports invest, un groupe d’investisseurs étrangers représenté par Paulo Tavares, un intermédiaire franco-portugais qui planche sur le dossier depuis deux ans. En négociations exclusives et avancées, les deux parties avancent pour boucler un deal à 100 M€. Ce qu’espérait Kita, en place depuis 2007. Ce chiffre pourrait gonfler de 20 M€ en cas de montée en élite en 2027 précise L’Equipe. Ouest-France évoque un deal total de 125 M€.

Cette somme qui fait tiquer du monde compte tenu du fait que Nantes n’est pas propriétaire de son stade, ni de son centre de formation de la Jonelière. Ceux-ci sont les propriétés de la Métropole de Nantes rappelle OF. Quoi qu’il en soit, cela ne semble pas rebuter les acheteurs, qui doivent désormais passer l’examen de la DNCG. Une étape cruciale dans le processus de vente. Le gendarme financier du football français va étudier tout le projet en profondeur ainsi que les garanties apportées. L’Equipe précise d’ailleurs que 20 M€ auraient été débloqués alors que le CSE du FC Nantes doit aussi faire un point sur le dossier mardi prochain. Si tout se passe bien, les investisseurs pourront passer à l’étape suivante et finaliser le rachat qui pourrait intervenir entre fin octobre et début novembre.

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Des postes stratégiques pratiquement pourvus

Ensuite, le club français passerait donc entre de nouvelles mains. Le quotidien sportif en dit un peu plus sur les contours de ce nouveau projet. Sportivement, l’objectif sera d’être en élite le plus vite possible. L’idée est aussi d’améliorer le quotidien des joueurs pros et de l’académie, mais aussi de donner un coup de neuf à la La Beaujoire et à la Jonelière. Pour le reste, le fonds d’investissement va baser sa stratégie sur le trading, le sponsoring et le développement de la billetterie et du merchandising. Plusieurs personnalités sont dans les petits papiers pour incarner ce nouveau projet. Marcelo, ancienne star du Real Madrid, a été approché pour occuper un rôle d’ambassadeur. Un choix étonnant car il n’a aucun rapport avec le club. Mais son image et sa popularité sur les réseaux sociaux plaisent aux potentiels acheteurs.

L’artiste Snoop Dogg, lui, est dans le viseur pour être le parrain du musée, assure Hit West. En ce qui concerne le football, Jérôme Champagne est bien placé pour devenir président du club assure L’Equipe. Ce dernier a travaillé à la FIFA et au Clermont Foot. Au poste de Directeur Général, c’est le nom de Nadim Takchi qui est cité. Concernant le rôle de directeur sportif, c’est Erik Stoffelshaus qui est pressenti. L’Allemand a notamment officié à Schalke 04. L’ancien DG de L’Equipe, Cyril Linette, pourrait aussi être de la partie dans un rôle à déterminer. Mais nous n’en sommes pas encore là. La famille Kita, qui a acheté le club pour 10 M€, et le groupe d’investisseurs ont encore du chemin à parcourir avant de boucler cette vente.