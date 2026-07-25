OM - Nice : les compositions officielles

Ce samedi, l’OM et l’OGC Nice disputent leur deuxième match amical de pré-saison (coup d’envoi prévu à 18h au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus). Jusqu’ici, le club phocéen comme celui azuréen ont su faire le travail. L’OM a facilement disposé du Yamoussoukro FC à Abidjan (0-3), alors que l’OGC Nice a dominé le Nîmes Olympique (4-0).

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Bruno Genesio fait confiance à ses cadres présents, ce samedi. Dans les buts, on retrouve Jeffrey de Lange, qui a devant lui une défense à quatre formée par Kelyann Bezahaf, CJ Egan-Riley, Hilan Hamzaoui et Emerson. Au milieu, place au double pivot formé par Pierre-Emile Højbjerg et Angel Gomes. Un cran plus haut, Faris Moumbagna, Amine Harit et Tadjidine Mmadi sont alignés en soutien de l’attaquant de pointe, Neal Maupay.

Chez les Aiglons, Olivier Pantaloni a aussi tranché concernant son onze de départ. Teddy Boulhendi est présent dans les cages, avec une défense à trois devant lui formée par Brad-Hamilton Mantsounga, Youssouf Ndayishimiye et Xavier Mandza. Plus haut, quatre joueurs sont là, à savoir Jonathan Clauss, Tom Louchet, Laurent Abergel et Djibril Coulibaly. Devant, Sofiane Diop, Zoumana Diallo et Isak Jansson ont la mission d’animer l’attaque.

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Les compositions :

OM : De Lange - Bezahaf, Egan-Riley, Hamzaoui, Emerson - Højbjerg, Gomes - Moumbagna, Harit, Mmadi - Maupay.

Nice : Boulhendi - Mantsounga, Ndayishimiye, Mandza - Clauss, Louchet, Abergel, Coulibaly - Diop, Diallo, Jansson.