Kylian Mbappé sur sa dernière saison au PSG : «et vous ne savez pas tout»

Kylian Mbappé a passé sept ans au Paris Saint-Germain. Recruté en 2017, l’attaquant français a quitté la capitale française libre de tout contrat en 2024 en tant que meilleur buteur de l’histoire des Rouge et Bleu (256 buts et 110 passes décisives en 308 matches). Cependant, le capitaine de l’équipe de France a vécu un départ très compliqué à Paris. Son choix de ne pas prolonger pour rejoindre le Real Madrid a été très mal pris par sa direction. Devenu remplaçant de luxe sous les ordres de Luis Enrique, Mbappé a plié bagage par la petite porte.

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Une dernière saison parisienne difficile à vivre pour le principal intéressé. « Bien sûr. Et vous ne savez pas tout. Ça fait partie de mon parcours. Je ne pense pas que, deux ans plus tard, je doive critiquer qui que ce soit. Ça a été très difficile, mais c’est du passé et c’était une étape de plus que je devais franchir pour réaliser mon rêve », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à AS.