Barça : Hansi Flick avertit Diego Simeone avant le choc contre l’Atlético

La manche retour est déjà dans les esprits catalans. En effet, après la large victoire du FC Barcelone face à l’Espanyol en Liga ce samedi (4-1), Hansi Flick était présent en conférence de presse. Le technicien allemand de 61 ans a d’ailleurs avertit subitement les Colochoneros avant le choc européen contre l’Atlético de Madrid en Ligue des champions (mardi à 21h). « Pour revenir mardi, pas besoin de miracle. L’Atlético est une équipe fantastique, mais nous aussi » a-t-il indiqué dans un premier temps.

La suite après cette publicité

Puis, Flick a insisté sur la détermination collective de son équipe. « Chacun veut prouver qu’il en est capable. Mardi, nous voulons aller là-bas et leur livrer une belle bataille. Il ne s’agit pas d’un miracle. Il suffit de jouer notre jeu. Nous étions la meilleure équipe sur le terrain mercredi. Tout est possible ». Un discours très osé, mobilisateur et encourageant, qui annonce une confrontation intense au Metropolitano dans trois jours, synonyme de remontada obligatoire.