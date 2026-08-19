Yael Trepy est sorti du coma artificiel

Les nouvelles sont rassurantes pour Yael Trepy. Le jeune attaquant français de Cagliari, âgé de 20 ans, est sorti mardi du coma artificiel dans lequel il avait été placé après avoir failli se noyer dimanche dans la piscine d’une villa située dans le nord de la Sardaigne. Hospitalisé en soins intensifs à Sassari après avoir ingéré une importante quantité d’eau, le joueur a repris conscience après environ 48 heures. Selon le bulletin médical relayé par Cagliari, il est désormais « alerte et coopératif » et ne présente « aucun déficit neurologique manifeste » à ce stade. Ses paramètres respiratoires et hémodynamiques sont également stables, même s’il reste hospitalisé en soins intensifs et sous surveillance clinique et respiratoire étroite.

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Sei forte Yael, ti aspettiamo presto ❤️💙 pic.twitter.com/8DE48nudYY — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) August 18, 2026

Le président de Cagliari, Tommaso Giulini, a immédiatement fait part de son soulagement après cette évolution positive. « Il y a des jours qui semblent interminables. Puis une nouvelle arrive et change tout. La nouvelle que nous attendions vient d’arriver. Un pas après l’autre, Yael, tous ensemble », a-t-il écrit sur X. Le club s’est également adressé directement à son joueur : « tu es fort Yael, nous avons hâte de te voir bientôt. » Si cette sortie du coma constitue une étape importante, Cagliari reste prudent et précise que de nouvelles informations seront communiquées en fonction de l’évolution de son état de santé.