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Ligue des Champions

Ligue des Champions, RC Lens : la grande frustration de Yannick Cahuzac

Par Maxime Barbaud
1 min.
Yannick Cahuzac, l'entraîneur du RC Lens @Maxppp
Club Bruges 3-0 Lens
winamax
1 1.72 N 4.30 2 3.60 1er pari remboursé

Quand ça ne veut pas… Comme face au Sporting CP la semaine dernière (défaite 2-0), le RC Lens s’est incliné sur le terrain du Club Bruges (3-0) ce soir en Ligue des Champions, malgré une belle qualité de jeu. Encore une fois, le réalisme des Sang et Or dans les deux surfaces a fait défaut et plombe la prestation globale. Yannick Cahuzac ne faisait pas un autre constat au coup de sifflet final au micro de Canal+.

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«On va se concentrer sur les deux surfaces. On a des occasions, mais nous n’arrivons pas à concrétiser nos moments forts, reconnaît le technicien lensois. Il faut aussi être efficace derrière car on a l’impression que dès qu’il y a une situation, on se met en difficulté. Il faut travailler sur ces deux phases. C’est frustrant de perdre 1-0 à la pause, la seconde mi-temps n’a pas été bonne mais on va s’appuyer sur les bonnes choses pour travailler.» Prochain rendez-vous en C1 avec la réception de Côme le 4 novembre.

Pub. le - MAJ le
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