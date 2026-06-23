Coupe du Monde : Erling Haaland envoie un message fort à Kylian Mbappé et à la France

Cette Coupe du Monde 2026 va nous offrir un nouveau duel entre Erling Haaland et Kylian Mbappé. Habitués à se croiser en clubs, les deux attaquants se retrouvent pour la première fois sur la scène mondiale. Le Français, qui a déjà soulevé le trophée en 2018 et qui a été finaliste en 2022, est bien parti avec déjà 4 buts au compteur. Il talonne Lionel Messi, qui en est déjà à 5. Mais si beaucoup ont parlé d’un match à distance entre les deux hommes, Haaland s’est aussi invité à la fête. Lors de la première journée, le joueur de Manchester City s’est offert un doublé face à l’Irak (4-1). Lundi soir, le Cyborg a ajouté le Sénégal à son tableau de chasse. En effet, il a signé un nouveau doublé lors du succès (3-2).

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Avec 4 réalisations, il a autant marqué que KM10 et suit le rythme imposé par le Français et Messi. Lors de la prochaine journée, Haaland pourra se jauger un peu plus face à la France. Un match qui comptera pour la première place du groupe I. Mais l’avant-centre ne préfère pas y penser, comme il l’a expliqué, avec son style bien particulier. « Honnêtement, je me moque un peu de ce match maintenant. On a réussi à passer, ce qui est incroyable, donc ce match ne m’intéresse pas plus que ça. Ils vont probablement gagner contre nous, ils vont probablement gagner tout le tournoi. » Une façon d’enlever de la pression à son équipe et de la mettre sur les Bleus. Pas vraiment.

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Haaland s’offre une sortie surprenante

Le footballeur norvégien pense réellement cela, comme il l’a avoué face à la presse quand on lui a parlé du titre mondial. « Oublions complètement l’idée de gagner la Coupe du Monde. Soyons réalistes et heureux aujourd’hui, tous les Norvégiens du monde entier. » Le ton a été sensiblement le même quand il a été invité à s’exprimer sur la compétition avec Mbappé et Messi pour le classement des buteurs. « Je fais partie de quelque chose de spécial, la Norvège fait partie de quelque chose de spécial. Je suis extrêmement fier d’être Norvégien. » Si Haaland a botté en touche, la presse, elle, lance déjà le match entre les trois hommes. « Un monstre menace Mbappé et Messi », a d’ailleurs écrit Marca à son sujet. « Haaland est une bête », lance AS.

En Argentine, où l’on soutient Lionel Messi, on s’incline aussi. TyC Sports parle d’un « Haaland brillant ». En France aussi, on est épaté par le buteur. Libération estime qu’il « suit le rythme de Messi et Mbappé ». Impressionnant, Haaland totalise à présent 59 buts marqués en 52 sélections. Des chiffres fous. Mais cela ne surprend pas vraiment le principal intéressé. « Marquer des buts, c’est ma spécialité et je suis bon pour ça ». Cette nuit, il aurait pu en mettre plus. « Il aurait pu marquer quatre buts ce soir, il était en feu », a souligné son sélectionneur Stale Solbakken. Si des changements sont prévus vendredi face à la France, il est possible qu’Erling Haaland soit de la partie.