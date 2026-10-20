FC Barcelone : Hansi Flick et Raphinha s’agenouillent devant le PSG !

Retour sur terre pour le FC Barcelone. Après une série de onze victoires en autant de rencontres, et des buts en pagaille à chaque match, le club catalan se présentait à ce choc de Ligue des Champions avec des arguments solides pour espérer inquiéter le Paris Saint-Germain. Mais l’écurie d’Hansi Flick s’est inclinée sur le score de 4-2 ; un résultat qui aurait pu être encore plus dur pour des Barcelonais sauvés à de nombreuses reprises par leur gardien Joan Garcia.

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Il faut aussi souligner que les individualités barcelonaises, pourtant en grande forme depuis le début de saison, sont passées à côté ce soir. C’est le cas de Lamine Yamal, muselé par Lucas Hernandez, et qui a un peu sauvé sa prestation très médiocre avec un but. Raphinha, autre joueur qui marchait sur l’eau, a aussi été en dessous. On a aussi, de façon générale, senti un gros gap au niveau de la solidité défensive et de la maturité.

Le Barça reconnaît la supériorité parisienne

Forcément, après le match, les Catalans étaient déçus. Raphinha a ainsi pris la parole : « on savait que ça pouvait arriver, on affrontait le double champion d’Europe, face à son public, ils sont très forts. On voulait gagner, ou au moins prendre un point. Le PSG est une équipe très bien coachée. Nous avons été compétitifs. C’était un bon test, et ça prouve qu’on peut rivaliser ».

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Des mots doux pour le Paris Saint-Germain, et Hansi Flick a aussi reconnu la supériorité parisienne, également devant les caméras de Movistar. « C’était un match fantastique. Le PSG a démontré que c’est une meilleure équipe que nous. Nous avons perdu, mais nous apprenons beaucoup de ce match. Ils ont beaucoup de qualité en transition. On a bien défendu, mais sur les 10-15 dernières minutes, nous n’avons pas été bon », a affirmé l’entraîneur allemand. Le Barça sait qu’il lui reste beaucoup à faire avant de pouvoir s’asseoir à la même table que le PSG !