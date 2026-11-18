Acheté par Chelsea à l’hiver 2023 pour une somme record de 70 millions d’euros assortie de bonus pouvant porter le total à environ 100 millions d’euros, Mykhaylo Mudryk était un gros pari des Blues. Auteur de 10 buts et 11 passes décisives en 73 matches avec le club londonien, le joueur de 25 ans n’a pas vraiment répondu aux attentes. D’autant qu’il n’a pas joué avec Chelsea depuis le 28 novembre 2024 et sa suspension pour dopage. Resté quasiment deux ans sans jouer pour avoir pris du meldonium, un produit non-autorisé, l’ancien du Shakhtar Donetsk n’a repris la compétition que cette saison. Prêté à Tottenham, il a joué 16 minutes face à Nottingham Forest le 5 septembre dernier avant de se blesser à la cheville.

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Alors que son retour à la compétition est imminent, Mykhaylo Mudryk a décidé de revenir sur cette affaire dans le podcast ukrainien « Guest of Gordon ». L’ailier gauche a notamment expliqué la douleur qu’il a eu en apprenant qu’il avait été testé positif : «quand j’ai appris la nouvelle, j’ai eu l’impression de ne plus pouvoir assimiler ce qu’on me disait. J’avais l’impression de tomber dans un rêve, de chuter. Mais dans les rêves, on finit toujours par se réveiller, alors que dans la réalité, la chute est continue. Ce fut un choc psychologique terrible. Au début, je n’arrivais même pas à comprendre ce qui se passait. Les larmes sont venues plus tard, quand les émotions ont commencé à remonter à la surface.»

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Mudryk cartonne la sélection ukrainienne

Traversant une phase très compliquée, Mykhaylo Mudryk a eu des pensées très sombres : «oui, c’était vraiment difficile pour moi, j’ai pleuré. J’avais envie de noyer mon chagrin dans l’alcool. Diverses pensées m’ont traversé l’esprit, mais je n’ai pas pensé au suicide, car je savais que ce n’était pas une solution.» Aujourd’hui, le principal intéressé va mieux et espère en sortir plus fort : «des épreuves comme celles-ci peuvent avoir deux conséquences : elles peuvent soit renforcer une personne, soit la briser. Je crois que dans mon cas, elles m’ont rendu plus fort. Après tout, je continue à jouer au football, je peux communiquer calmement, je me sens bien et j’ai préservé ma santé mentale.»

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Le joueur sous contrat avec Chelsea a ensuite expliqué d’où venait le produit dopant qui est entré dans son corps. Selon lui, les événements seraient arrivés avec la sélection : «le meldonium n’a pu entrer dans mon organisme qu’en Ukraine. Ces substances ne sont pas disponibles en Angleterre. Notre sélection dispose d’un nutritionniste qui distribue des comprimés dans un gobelet, et chaque joueur doit les prendre. La sélection ukrainienne est-elle responsable de cette situation ? Oui absolument ! La Fédération ukrainienne a fait semblant de m’aider, mais elle m’a en réalité causé plus de problèmes qu’elle ne m’a apporté de soutien.» Mykhaylo Mudryk vient de laver son linge sale en public.