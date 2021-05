Premier League : un Leeds clinique détruit Burnley

Dans un match sans enjeu ou presque, Leeds prend le meilleur sur Burnley à Turf Moor grâce à une efficacité redoutable (4-0), à l'occasion de la 36 journée de Premier League. Avec Kalvin Phillips et Raphinha de retour dans le onze, les Whites ont mis dix minutes pour véritablement entrer dans leur match. Patrick Bamford a alors allumé une première mèche et Ezgjan Alioski s'est loupé du gauche (10e). Les vagues se sont alors multipliées sur le but des Bordeaux, bleu ciel et blanc, avec un très bon retour de Charlie Taylor sur Raphinha (30e), une tête non cadrée de Pascal Struijk (31e), une occasion en or vendangée par Alioski (34e) et un ciseau à côté de Raphinha (38e). Mateusz Klich a finalement pris les choses en main. Le Polonais a réalisé un une-deux avec Raphinha, puis s'est projeté depuis le rond central, avant d'enrouler du droit depuis l'arc de cercle. Bailey Peacock-Farrell, trop court, n'a rien pu faire (1-0, 44e).

Après la pause, comme dans le premier acte, les Clarets ont mieux débuté. D'abord avec une frappe soudaine d'Ashley Westwood (51e), puis via un déboulé de Matej Vydra, qui s'est heurté à une parade énorme, pied gauche, d'Illan Meslier (56e). Le momentum était passé et Phillips, sur la trajectoire d'un nouveau tir dévissé par Alioski aux abords de la surface adverse, après une relance de Vydra, a trompé le pauvre Peacock-Farrell (2-0, 60e). Meslier a encore pris le dessus en face-à-face, cette fois contre Gudmundsson (74e) et le retour de bâton ne s'est pas fait attendre : Jack Harrison a parfaitement appuyé sa passe axiale pour Rodrigo, qui a crucifié Peacock-Farrell d'un piqué (3-0, 77e). L'ancien joueur de Valence, affamé, a remis le couvert deux minutes plus tard en passant Peacock-Farrell sur sa prise de balle, avant de pousser le ballon au fond des filets (4-0, 79e), après une élaboration en transition rapide de grande classe signée Phillips/Harrison. Rideau. Leeds conforte sa dixième place au classement de la Premier League, Burnley reste quinzième.