Désiré Doué a vécu une sale soirée, samedi soir. Buteur sur la pelouse de l’OGC Nice (2-3), l’international français (20 sélections) a ensuite contracté une grave blessure au genou droit, l’obligeant à sortir sur civière. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, l’ex-Rennais va s’absenter pour au minimum six mois, voyant ainsi sa saison se terminer.

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Mais le joueur de 21 ans n’était pas au bout de ses surprises. Selon les informations du Parisien, alors qu’il rentrait chez lui après le match, Désiré Doué a retrouvé son domicile entouré de gendarmes en pleine nuit. Plusieurs personnes auraient pénétré dans le jardin de sa propriété, à Orgeval (Yvelines). Les individus auraient pris la fuite en s’apercevant que la maison était occupée. Toujours d’après le quotidien régional, aucune trace d’effraction n’aurait été relevée.