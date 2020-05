Vidéo : l'entraînement très technique de Wissam Ben Yedder

Meilleur buteur de Ligue 1 cette année, à égalité avec Kylian Mbappé (18 réalisations chacun), Wissam Ben Yedder (29 ans) a réussi son retour en France après trois saisons au Séville FC. Mais comme tous les footballeurs évoluant dans l'Hexagone, l'international tricolore (8 sélections, 2 buts) a été stoppé dans son élan avec la crise du coronavirus et l'arrêt de l'exercice 2019/20. Mais l'attaquant continue de s'entraîner pendant cette période. Dans une vidéo dévoilée sur Instagram, le joueur de l'AS Monaco retrouve les terrains de Five pour garder la forme et comme souvent avec lui, c'est très technique !