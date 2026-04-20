Manchester United veut recruter Aurélien Tchouaméni

Cette saison, Manchester United revient de loin. Après un début de cuvée calamiteux sous les ordres de Ruben Amorim, les Red Devils se sont ressaisis avec l’arrivée de Michael Carrick sur le banc. Bien plus cohérents et solides, les Mancuniens sont remontés au classement et sont bien partis pour disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Actuellement troisièmes dans le championnat d’outre-Manche, United doit désormais tenir pour récompenser sa grande saison sous les ordres de l’ancien milieu défensif.

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En parlant de milieux récupérateurs, United devra en chercher un pour la saison prochaine. Avec le départ programmé de Casemiro pour cet été, les pensionnaires d’Old Trafford se penchent déjà sur des profils capables de suppléer l’ancien du Real Madrid, bluffant cette saison. Dès lors, plusieurs noms ont été avancés. Alors qu’Elliot Anderson se dirige plutôt vers City, United observe également le profil de Sandro Tonali. Comme nous vous l’expliquions en exclusivité il y a plusieurs semaines, le nom de Pape Gueye est également revenu en interne. Pourtant, un nom prestigieux est évoqué ce lundi par la presse anglaise.

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Manchester United lorgne Aurélien Tchouaméni

En effet, selon les informations du Telegraph, Aurélien Tchouaméni est dans le viseur de Manchester United. Auteur d’une grande saison avec le Real Madrid, l’ancien de l’AS Monaco connaît l’une des meilleures années de sa carrière. Selon le média anglais, son avenir à Madrid pourrait être conditionné par une potentielle arrivée de Rodri, toujours apprécié par la direction des Merengues.

Sous contrat jusqu’en 2027, le Ballon d’Or 2024 pourrait être l’une des cibles estivales du Real. Dès lors, Tchouaméni est une cible claire d’United qui va attendre de voir ce qu’il se passe à Madrid cet été. Sous contrat jusqu’en 2028 avec les pensionnaires de Santiago-Bernabeu, Tchouaméni pourrait être une grosse recrue pour les Mancuniens qui aspirent à prolonger Kobbie Mainoo dans le même temps. Affaire à suivre…