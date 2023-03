EdF (F) : ça se précise pour Hervé Renard

La suite après cette publicité

L’équipe de France féminine tient probablement son futur sélectionneur. RMC Sport confirme la tendance de ces derniers jours et assurent qu’Hervé Renard est plus que jamais proche de signer avec la Fédération française de football pour succéder à Corinne Diacre sur le banc des Bleues. Nos confrères expliquent que les négociations entre la FFF et son homologue saoudienne avancent bien, alors que l’ancien coach de Sochaux et de Lille entend bien diriger les deux prochains matchs de l’Arabie saoudite, contre le Venezuela (24 mars) et la Bolivie (28 mars).

Le staff d’Hervé Renard se dessine également, et RMC assure que son fidèle adjoint Laurent Bonadéi devrait bien l’accompagner pour l’aventure chez les féminines, alors qu’Eric Blahic, ancien n°2 de Corinne Diacre, sera également de la partie. Tout cela confirme ainsi les derniers propos de Jean-Michel Aulas.

