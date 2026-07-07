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Coupe du Monde

Equipe de France : Gianni Infantino condamne les propos de la sénatrice paraguayenne sur Mbappé

Par Valentin Feuillette
1 min.
Paraguay 0-1 France
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La polémique autour des propos racistes visant Kylian Mbappé continue de provoquer des réactions à l’échelle internationale. Après les condamnations de la Fédération française de football, du gouvernement français et de plusieurs personnalités politiques, le président de la FIFA Gianni Infantino a à son tour pris la parole pour dénoncer les attaques de la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla envers le capitaine des Bleus après France-Paraguay (1-0) en huitième de finale de la Coupe du Monde 2026.

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Dans une story publiée sur son compte Instagram, le dirigeant de l’instance mondiale a apporté son soutien à l’attaquant français et appelé à une mobilisation collective contre les discriminations. « Je condamne sans équivoque les propos racistes tenus à l’encontre de Kylian Mbappé par Celeste Amarilla, sénatrice paraguayenne. L’ensemble du monde du football et de la société est solidaire du capitaine de l’équipe de France : nous devons combattre le racisme et le vaincre tous ensemble », a écrit Gianni Infantino, alors que les déclarations de l’élue paraguayenne continuent de susciter une vive indignation depuis leur publication.

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