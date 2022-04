BL : Augsbourg enchaîne contre Mayence

Duel entre deux équipes du milieu de tableau. Augsbourg recevait Mayence à l'occasion d'un match en retard de la 26e journée de Bundesliga. Et si le FCA occupait la 14e place avant cette rencontre, après une belle victoire face à Wolfsbourg, il n'était qu'à trois points du barragiste, l'Arminia. Le FSV était 10e, à une unité de la première partie de tableau.

Les locaux prenaient l'avantage dans cette rencontre avec l'ouverture du score dans le premier quart d'heure de leur capitaine néerlandais Jeffrey Gouweleeuw (1-0, 11e). Augsbourg pensait doubler la marque mais le but d'Andre Hahn était refusé pour une main (32e). Mayence égalisait grâce à Silvan Widmer avant l'heure de jeu (1-1, 54e) avant que le Suisse Ruben Vargas ne redonne un avantage définitif aux Bavarois (2-1, 56e), treizième et désormais six points devant le barragiste.