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Lens : Hull City garde un œil sur Amadou Haidara

Par Sebastien Denis
1 min.
Amadou Haidara @Maxppp

Arrivé l’hiver dernier au RC Lens en provenance du RB Leipzig après neuf ans passés dans la galaxie Red Bull, Amadou Haidara s’est rapidement intégré dans l’Artois. Engagé jusqu’en 2029, le milieu de terrain aux 48 sélections avec le Mali a disputé 11 rencontres sous le maillot sang et or (1 but, 1 passe décisive), enrichissant au passage son palmarès d’une Coupe de France et d’un Trophée des Champions.

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Bien qu’il ne s’impose pas encore comme un titulaire inamovible au sein d’un entrejeu lensois très concurrentiel, l’ancien joueur de Bundesliga conserve une belle cote sur le marché des transferts. Selon nos informations, le club anglais de Hull City, particulièrement friand des profils francophones passés par le championnat de France, apprécie vivement son profil. Si la formation britannique n’est pas encore passée à l’action avec une offre ferme, le dossier reste à surveiller dans les prochains jours.

Pub. le - MAJ le
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